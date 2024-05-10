Москвичей предупредили о сильном ветре до конца дня

До конца дня в Москве прогнозируется сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

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"Просим горожан быть внимательными на улице", – говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра РФ, температура воздуха в Москве 10 мая составит от 9 до 11 градусов, в Подмосковье – от 7 до 12 градусов. Местами в столичном регионе пройдут небольшие дожди. До этого сильный ветер в столице привел к падению деревьев и повреждению конструкций. Последствия непогоды оперативно ликвидировали городские службы.