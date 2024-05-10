На МЦД-4 изменится расписание движения поездов

С 23:50 10 мая до 23:50 11 мая изменится расписание поездов, курсирующих по четвертому Московскому центральному диаметру (МЦД-4).

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На Нижегородском направлении часть составов отменят, а некоторые будут следовать только от и до станций Нижегородская и Площадь Трех Вокзалов. Интервалы увеличат до получаса. Расписание поездов из дальнего пригорода и экспрессов изменится.

На Калужском направлении часть составов проследует только от и до станции Марьина Роща.

В этот период специалисты будут реконструировать станцию Железнодорожная, поэтому не будет работать платформа № 3.

С расписанием пригородных и городских поездов можно ознакомиться в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», а также в приложении и на сайте перевозчика.

Пассажирам рекомендуют планировать поездки заранее.