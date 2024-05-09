Более 320 тыс. пассажиров посмотрели парад Победы на экранах Московского транспорта

Парад Победы посмотрели более 320 тыс. пассажиров на экранах Московского транспорта, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Сегодня более 320 тыс. пассажиров посмотрели парад Победы на более чем 34 тыс. экранах Московского транспорта. <…> Праздничный тематический эфир к 9 Мая сейчас идет на экранах в составах метро. Вы можете увидеть праздничные поздравления ветеранов, познавательные викторины и ролики о вкладе Московского метрополитена в победу в Великой Отечественной войне», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в вагонах метро парад посмотрели более 240 тыс. пассажиров, а в наземном городском транспорте – 80 тыс. Также по традиции был показан фильм «Офицеры» с субтитрами.