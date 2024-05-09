День Победы отметили в музее «Г.О.Р.А.»

В Музее «Главные Оружейные Реликвии Армии» — филиале Музея Победы состоялась масштабная праздничная программа, посвященная 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

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Здесь прошли концертные программы, спектакли, многочисленные мастер-классы, патриотические акции. Вход в музей был свободным, и очередь желающих попасть на легендарную выставку военной техники не иссякала в течение всего дня.

Впервые в музее была установлена «Стена Памяти», подготовленная движением «Бессмертный полк России». Гости филиала могли почтить память своих родственников — участников Великой Отечественной войны, разместив их портреты на мемориальной стене.

Также в филиале Музея Победы на Поклонной горе работала однодневная выставка поискового объединения «Тризна». Посетителям представили реликвии, найденные на полях сражений Великой Отечественной войны.

Тысячи москвичей решили поменять традиции домашнего просмотра Парада Победы и посетили музей всей семьей. С самого утра у дверей Музея Победы выстраивалась очередь посетителей, которые хотели разделить культурные и исторические традиции Великой Победы.