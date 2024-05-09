Главархив получил около 17 тыс. материалов о Великой Отечественной войне

Акция "Москва - с заботой об истории" отмечает пятилетие, с ее начала в Главархив поступило около 17 тыс. материалов о Великой Отечественной войне. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Акции "Москва - с заботой об истории" - 5 лет. <...> С начала акции Главархив получил около 17 тыс. материалов. С согласия владельцев их используют на выставках, а также в виртуальном музее", - написал Собянин.

Отмечается, что в рамках проекта через центры госуслуг "Мои Документы" в Главархив Москвы отдают на вечное хранение фотографии, документы, письма и предметы быта времен Великой Отечественной войны.

Чтобы горожане могли больше узнать об историческом прошлом столицы, запустили второй этап акции "Московская фотолетопись". Жители Москвы делятся фото- и видеопленками из своих семейных архивов с советского времени до 2000-х годов. Среди них есть, к примеру, снимки с открытия "Лужников" и виды города конца прошлого века.