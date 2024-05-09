Посвященный Булату Окуджаве маршрут появился на портале «Узнай Москву»

Прогулочный маршрут, приуроченный к столетию со дня рождения композитора и писателя Булата Окуджавы, появился на портале «Узнай Москву». Об этом в четверг, 9 мая, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий города.

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Окуджава появился на свет 9 мая 1924 года в роддоме неподалеку от улицы Арбат, названном в честь акушера профессора Г. Л. Грауэрмана. Это здание является отправной точкой прогулки. Следующая остановка — дом 43 на улице Арбат, где поэт провел детство.

Еще одна точка — культурный центр «Дом Булата» — музей в Плотникове переулке, где хранятся уникальные фотографии из семейного архива, плакаты и афиши выступлений писателя. Кроме того, маршрут включает Дом-музей А. И. Герцена и Политехнический музей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, на портале появился маршрут, посвященный Юрию Гагарину. Жители столицы посетят несколько локаций, связанных с именем космонавта.

На сайте туристического сервиса Russpass появились 10 новых маршрутов проекта «Москва + Владимирская область. Путешествие в русскую сказку».