В поездах МЦД включили фрагмент записи Левитана о победе над вермахтом

Запись объявления советского диктора Юрия Левитана о победе над фашистской Германией в День Победы включают в поездах одного из Московских центральных диаметров (D1), сообщает РИА Новости. Проигрываемый фрагмент содержит выдержку из приказа верховного главнокомандующего, маршала Советского Союза Иосифа Сталина от 9 мая 1945 года.

Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена. <...> Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! — говорит диктор.

Ранее в Сети появились кадры движения военной техники к месту проведения Парада Победы в Москве. На видео можно увидеть военную колонну, которая движется к месту назначения. В ее состав входят автомобили и тяжелые виды вооружений.

В этом году в шествии примут участие более девяти тысяч человек и около 75 единиц различных видов вооружений, а также авиация ВКС РФ. Парад традиционно откроют пешие расчеты, в составе которых пойдут офицеры, солдаты, курсанты, учащиеся военных вузов, нахимовцы, суворовцы, кадеты и юнармейцы. В выступлении также принимают участие бойцы спецоперации. Затем пройдет пока техники и состоится пролет авиации.