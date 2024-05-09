Свыше 7 тыс человек посетили мероприятие в честь Дня Победы на Северном речном вокзале

Более 7 тысяч человек посетили праздничную программу в честь Дня Победы на Северном речном вокзале. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

© телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На площадке для гостей выступил военный оркестр. Там же состоялся концерт "Синий платочек", в ходе которого ветераны, защитники России и волонтеры получили награды в гуманитарной и социальной сферах от фонда "Русская земля".

"Весь день работала полевая кухня, посетителям дарили георгиевские ленты – символ Великой Победы", – говорится в сообщении.

Помимо этого, любой гость мог изготовить поздравительную открытку и отправить ее своим близким по почте.

Ранее в Москве завершился парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В праздничном шествии приняли участие более 9 тысяч военнослужащих, а также 70 единиц техники. Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков.