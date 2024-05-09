На Красной площади начался Парад Победы

В Москве на Красной площади начался торжественный Парад Победы. Участие в параде принимают все виды войск Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации. Мероприятие посвящено 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

На Красную площадь прибыл президент России Владимир Путин и приглашенные лидеры других стран. На мероприятии также присутствуют депутаты Госдумы, и. о. премьер-министра России Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, патриарх Кирилл и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Общее число участников парада составляет девять тысяч человек и 75 единиц военного вооружения и авиации ВКС РФ. Также на Параде будут: бронеавтомобили «Тигр», «ВПК-Урал», «Тайфун-К», бронетранспортеры БТР-82А, ЗРК С-400, оперативно-тактические комплексы «Искандер-М». Еще покажут основу ядерного щита России — мобильные стратегические ракетные комплексы «Ярс».

Прямой эфир с парада ведут все федеральные каналы страны. URA.RU также ведет текстовую трансляцию на сайте и видео-трансляции на платформе Rutube, в соцсетях Вконтакте и Одноклассники.

Шествие продлится до 12:00 по мск. Вечером, после парада, состоится салют. В большинстве российских городов он начнется в 22:00 по местному времени.