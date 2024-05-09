Участники парада переодеваются в летнюю форму, несмотря на холод

Построившиеся на Красной площади парадные расчеты снимают куртки, чтобы остаться в летней парадной форме. Военнослужащие сворачивают куртки и укладывают их в вещмешки, передает корреспондент ТАСС с места событий.

На Красной площади ветрено, температура около нуля градусов. Хотя утром шел снег, сейчас небо проясняется, а майское солнце немного обогревает гостей.

Первым в летней форме на Красной площади появился сводный военный оркестр. Под четкий ритм барабана военнослужащие проследовали к своему месту напротив центральной трибуны.