Собянин поздравил ветеранов ВОВ и москвичей с Днем Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и всех горожан с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. С праздничным обращением он выступил в эфире телеканала «Москва 24».

«Дорогие ветераны, дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с Днем Победы. 79 лет назад завершилась Великая Отечественная война – священная война за свободу и независимость отчизны, за будущее наших детей и внуков, за добро, правду и справедливость. 9 Мая – праздник, который встречает уже четыре послевоенных поколения, наследники тех, кто защищал Москву, бился за Сталинград, брал Берлин, кто стоял на смерть в тысячи безымянных сражений, из которых складывалась Великая Победа», – сказал Собянин.

Он добавил, что поколение ветеранов обеспечило мир и безопасность нашей страны на семь долгий десятилетий ценой огромных жертв и лишений.

«Сегодня наш долг – сделать это для будущих поколений нашей страны. В эти светлые майские дни особенно остро чувствуешь, что мы должны быть достойны подвига фронтовиков и тружеников тыла, жить, работать и сражаться так, как это делали они», – подчеркнул Собянин.

Мэр поблагодарил ветеранов за их подвиг, а москвичей – за поддержку и любовь к Родине.