Песков заявил, что аномальная погода в Москве не помешает параду Победы

Аномально холодная для мая погода никак не помешает празднованию Дня Победы, в том числе проведению парада на Красной площади, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Судя по прогнозу, действительно, погода будет достаточно аномальная. Но это никак не скажется [на проведении парада], мы будем надеяться. Для наших военных погода никогда не была и не является препятствием. А тем, кто будет на трибунах, пледы будут раздавать, люди оденутся потеплее", - отметил он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Облачная погода и сильный ветер ожидают москвичей 9 мая

Фрагмент опубликован в Telegram-канале ведущего Павла Зарубина.

По состоянию на утро 9 мая в Москве около ноля, облачно, местами лежит выпавший накануне снег.