Движение транспорта на ряде улиц в Москве ограничат вечером 9 мая

Центр организации дорожного движения напомнил об ограничениях в движении транспорта в Москве в четверг, 9 мая.

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С 17:00 будет временно закрыто движение для транспорта на Волгоградском проспекте и на участке МКАД. Так, до окончания мероприятий движения не будет в Проектируемом проезде № 3502, на Волгоградском проспекте от Третьего транспортного кольца до МКАД, а также на внутренней стороне МКАД — от Волгоградского проспекта до Минского шоссе, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Некоторые ограничения проезда транспорта на улицах Москвы, которые ранее были введены из-за проведения парада Победы, сняли. Движение было восстановлено по ряду направлений. Свободно проехать можно по улице Большая Якиманка и по проспекту Мира. Кроме того, восстановлена возможность проезда через Новоарбатский мост.

Припарковать автомобиль на стоянках города 9 мая можно будет бесплатно. Парковки со шлагбаумом останутся платными все дни, тогда как без оплаты можно будет парковаться везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час.