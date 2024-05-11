В Москве ожидаются небольшой дождь и до плюс 9 градусов

Облачность, небольшой дождь и до 9 градусов тепла ожидают синоптики в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет от 7 до 9 градусов тепла, в ночь на воскресенье температура может опуститься до плюс 1 градуса.

Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/ с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться от плюс 6 до плюс 11 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до нуля градусов, местами - до минус 2 градусов.

Желтый уровень погодной опасности из-за ветра будет действовать в Москве и Подмосковье с 09:00 по 21:00.