В Москве изменятся тарифы на проезд в городском транспорте

В Москве с 20 мая снова вырастут тарифы на проезд в городском транспорте. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Дептранса столицы.

В ведомстве отметили, что тарифы на проезд в Москве скорректируют «для дальнейшей эффективной работы транспортной системы».

«Стоимость одной поездки по билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней изменится в среднем менее чем на 2 руб.», — уточнили в Дептрансе.

Одна поездка (без карты «Тройка») по городу обойдется в 70 руб., две поездки — в 140. Билет «Единый» на карте «Тройка» будет стоить 57 руб. за одну поездку, «90 минут» — 85.

Цена «Единого» на сутки составит 340 руб. (сейчас 315 руб.), на 30 дней — 2870 (2730), на 90 дней — 6950 (6600), на 365 дней — 20 500 руб. (19500).

Журналисты напомнили, что в последний раз тарифы были повышены в октябре 2023 года.

По данным портала, тарифы на проезд в электричках также вырастут: за поездку по пригородным билетам внутри Москвы придется выложить 55 руб., а внутри Московской области, а также из Москвы в область или Новую Москву и обратно — 40 руб. за первую тарифную зону и 34 руб. за каждую следующую.