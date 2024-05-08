Тарифы на проезд в Москве 13 лет сохраняются ниже уровня инфляции почти на 30%

С 2011 по 2024 год тарифы на проезд в Москве держатся ниже уровня инфляции почти на 30%. Пассажиры совершают в столице самые длинные поездки, при этом стоимость за расстояние до 45% ниже, чем в других больших российских городах, сообщает Дептранс Москвы в своем Telegram-канале.

С 20 мая тарифы на проезд в городском транспорте столицы несколько изменятся, отметили в управлении.

«Для дальнейшей эффективной работы транспортной системы мы скорректируем тарифы на проезд, чтобы вы продолжали пользоваться самым современным и комфортным городским транспортом», — сказано в сообщении.

Так, стоимость одной поездки по «Единому» билету на 30, 90 и 365 дней поменяется в среднем менее чем на 2 рубля. По биометрии проехать будет можно за 53 рубля (это самый выгодный способ).

Регулярный речной транспорт подешевеет в несезон: цена одной поездки уменьшится на 20–50 рублей в зависимости от вида билета. При этом можно будет бесплатно ездить на регулярном речном транспорте по «Единому» на 30 дней.

Есть и положения, которые останутся без изменений. Среди них бесплатные наземные пересадки с маршрута на маршрут по «Тройке», привязанной в кабинете приложения «Метро Москвы» или «Московский транспорт». Также сохранятся бесплатные пересадки между метро, МЦК и МЦД, включая поездки из Зеленограда и Подмосковья.

Также Москва сохранит самые выгодные цены среди крупных городов страны на проездные учащихся и длинные безлимитные билеты.