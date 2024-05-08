В Москве ко Дню Победы появятся интерактивные инсталляции от VK. Об этом в среду, 8 мая, сообщили в пресс-службе компании.

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— Стелы позволят жителям Москвы переместиться во времени и создать цифровой архив фотографий военных лет. С 8 по 12 мая в 10 городах России появятся зеркальные инсталляции, — говорится в сообщении.

Ожидается, что стелы поставят в парках и местах празднования Владикавказа, Волгограда, Воронежа, а также Санкт-Петербурга, Тулы и ряда других городов.

В Москве стелы установят в Парке «Зарядье», Саду «Эрмитаж», а также на Крымской набережной в Парке искусств «Музеон». Москвичам покажут архивные фотографии празднования Дня Победы на Красной площади и у Большого театра, а также снимки «Советские граждане поздравляют офицера с Победой на фоне Большого театра», которые были сняты 9 мая 1945 года.

Кроме того, перейдя по QR-коду на стеле. можно будет отреставрировать черно-белые фотографии своих героев, а также восстановить утерянные элементы на старых фотографиях.

В концертах, которые посвятят Дню Победы, примут участие известные российский артисты. Так, на городских площадках выступят певицы Полина Гагарина, Пелагея, эстрадный ансамбль «Золотое кольцо» и многие другие. Центральными площадками в этом году станут парк искусств «Музеон» и Поклонная гора.