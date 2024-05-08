День Победы отпразднуют в каждом округе столицы

В концертах, посвященных Дню Победы, примут участие известные российский артисты, среди них Полина Гагарина, Пелагея, эстрадный ансамбль «Золотое кольцо» и другие.Центральными площадками в этом году станут парк искусств «Музеон» и Поклонная гора.

© Вечерняя Москва

— Празднование Дня Победы в столице охватит 15 столичных площадок, в том числе центральные. Зрителей ждут концерты популярных исполнителей, выступления театральных коллективов, а также трансляция военного парада на Красной площади и запись Парада Победы 1945 года. Для любителей спокойных и познавательных прогулок будут открыты фотовыставки под открытым небом, посвященные Дню Победы, — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

В Парке Победы на Поклонной горе (Главная Аллея) зрители смогут наблюдать за прямой трансляцией военного парада на Красной площади. На сцене выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Концерт пройдёт в рамках ХХIII Московского Пасхального фестиваля.

В центре столицы в парке искусств «Музеон» пройдет трансляция военного парада на Красной площади и запись Парада Победы. Далее зрителей ждет масштабная концертная программа – киноконцерт, творческие программы от театральных и музыкальных коллективов столицы. Вечером, после Минуты Молчания в 19:00, состоится фестиваль «Спасибо за Победу!». В этом году он раскроет тему фронтовых писем и то, как сильно они укрепляли боевой дух и давали людям надежду на победу. На фестивале будут рассказаны реальные истории героев войны.

Праздничные программы пройдут и на окружных городских площадках. По традиции концерты состоятся во всех административных округах города Москвы. Центром притяжения для всех желающих станут парки, пешеходные улицы, городские площади и музеи-заповедники.

В этом году праздничные программы пройдут в парках и на пешеходных улицах: парк «Ходынское поле», Ландшафтный парк «Митино», государственный музей-заповедник «Царицыно», Измайловский парк, парк Печатники на Набережной Москвы-реки, Детский ландшафтный парк в Южном Бутово и Аллея Космонавтов. Также праздничные концерты состоятся в Солнцево, Ново-Переделкино, Зеленограде, Троицке и поселении Московский.

Единый тайминг празднования на окружных площадках: 9 мая, 10:00 – 22:00. С 10:00 до 12:00 на главных сценах будет транслироваться парад на Красной площади и запись Парада Победы 1945 года. В продолжение празднования Дня Победы гостей ждет киноконцерт и концертная программа с участием музыкальных и танцевальных коллективов. В 19:00 пройдет Минута молчания, после которой состоится большой праздничный концерт, где популярные артисты и коллективы исполнят песни военных лет.