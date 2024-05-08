Городские службы столицы перевели в режим повышенной готовности из-за ветра

Сильный ветер сохранится в столице до конца дня. Об этом в среду, 8 мая, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

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— Зафиксированы порывы ветра до 16 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Специалистами комплекса принимаются все меры по защите сооружений от порывов ветра. На круглосуточном дежурстве находятся все аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

В свою очередь электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания. Горожан и гостей столицы призывают быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В столице объявлен «оранжевый» уровень опасности. Он сохранится в ночь на 9 и 10 мая из-за заморозков. Кроме того, в городе «желтый» уровень опасности до 21:00 9 мая из-за сильного ветра, порывы которого могут доходить до 20 метров в секунду.