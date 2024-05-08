МЧС предупредило о заморозках до минус шести градусов в Москве

МЧС Москвы в среду, 8 мая, предупредило жителей столицы о неблагоприятных метеорологических явлениях. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства.

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По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ночные и утренние часы 9 мая в Москве ожидаются заморозки от минус 6 до минус 1 градуса.

В связи с непогодой ведомство рекомендует при управлении автомобилем снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также водителям следует избегать внезапных маневров.

Кроме того, москвичей призвали не допускать перегрузки в электрической сети при использовании электрообогревателей.

«Оранжевый» уровень опасности сохранится в столице в ночь на 9 и 10 мая из-за заморозков. Кроме того, в городе объявлен «желтый» уровень опасности до 21:00 9 мая из-за сильного ветра, порывы которого могут доходить до 20 метров в секунду. Такое же предупреждение действует в Подмосковье, где также с 4:00 до 8:00 9 мая действует «желтый» уровень опасности из-за гололедицы.

На этой неделе в столичном регионе ожидаются мокрый снег и заморозки в ночное время суток. При этом потепление не прогнозируется до 10 мая, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.