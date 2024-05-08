Москва возглавила рейтинг направлений туризма на День Победы

Москва, Санкт-Петербург и Сочи стали наиболее востребованными среди россиян направлениями на День Победы. Это следует из анализа продаж билетов на сервисе путешествий Туту.

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В топ-5 авианаправлений вошли Москва, Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды. Доля пассажиров, направляющихся в столицу, составила 15,9 процента.

Отмечается, что среди конкретных маршрутов на первом месте Москва — Калининград, на втором – Москва — Санкт-Петербург, а топ-3 замыкает маршрут Москва — Сочи. Среди зарубежных направлений популярностью пользуется Узбекистан (16,14 процента авиабилетов), Беларусь (13,37 процента), а также Армения (10,24 процента).

На поезде в День Победы россияне тоже отправятся в Москву и Санкт-Петербург — 19,6 и 12,5 процента соответственно от числа железнодорожных билетов на 8 и 9 мая.

В первом квартале текущего года число выездов россиян за границу составило 5,3 миллиона. Эти показатели на девять процентов превышают цифры за аналогичный период 2023 года — 4,8 млн поездок. Это следует из статистики погранслужбы ФСБ.