Москвичей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах

В связи с непогодой столичным автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах. Об этом в среду, 8 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

© Вечерняя Москва

В настоящее время движение транспорта особо интенсивно на МСД в районе Ярославского шоссе в сторону Щелковского шоссе и МКАД в районе Липецкой улицы и в районе проспекта Маршала Жукова.

Во второй половине дня ожидаются локальные затруднения движения в центральной части города, на ТТК от Хорошевской до Рижской эстакады и на МКАД в районе Варшавского и Волоколамского шоссе, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Оранжевый» уровень опасности сохранится в столице в ночь на 9 и 10 мая из-за заморозков. Кроме того, в городе объявлен «желтый» уровень опасности до 21:00 9 мая из-за сильного ветра, порывы которого могут доходить до 20 метров в секунду. Такое же предупреждение действует в Подмосковье, где также с 04:00 до 08:00 9 мая действует «желтый» уровень опасности из-за гололедицы.

На текущей неделе в столичном регионе ожидаются мокрый снег и заморозки в ночное время суток. При этом потепление не прогнозируется вплоть до 10 мая, предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.