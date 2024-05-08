Москвичам пообещали ледяную стужу на всю неделю

На момент начала праздничного парада Победы 9 мая в Москве будет очень холодно, ледяная стужа при этом будет накрывать город на протяжении всей недели. Таким прогнозом поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Lenta.ru

«Завтра утром на момент начала парада будет очень холодно, температура воздуха в Москве ожидается +1...+3 °С. Это максимум. Ночью не исключено, что пройдет снег, и в утренние часы еще какие-то снежинки могут порхать в небе. Днем тоже осадки в смешанной фазе, температура в разгар дня дотянет до +3...+4 °С. Плюс ко всему ожидается северо-западный ветер с сильными порывами до 15—20 м/с. Давление подрастет где-то до 750 мм рт. ст. Предстоящей ночью подморозит. В Москве по окраинам до -1 °С, в центре около 0 °С, а в Московской области до -1...-3 °С», — рассказал Ильин. RT на русском

В выходные Подмосковье попадет в теплый сектор и ночью температура воздуха поднимется до 2-7 градусов и до 3-5 градусов в Москве. Синоптик отметил, что на столицу надвигается холодный фронт, который не даст воздуху прогреться. Российская газета