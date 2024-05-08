Собянин подвел итоги фестиваля «Пасхальный дар»

Свыше 500 тысяч человек посетили благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» за время его работы. Об этом в среду, 8 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время совместного с патриархом Московским и всея Руси Кириллом посещения площадки фестиваля на Тверской площади.

Глава города напомнил о завершении фестиваля в столице.

— Огромное количество благотворительных фондов участвовало в этих мероприятиях. Я хотел поблагодарить всех москвичей, организации, предприятия, которые жертвовали в эти дни на нужды благотворительных фондов, для тех, кто нуждается в вашей помощи, в том числе и для участников специальной военной операции, — отметил Собянин.

В свою очередь патриарх Кирилл также поздравил горожан с праздником Святой Пасхи и отметил положительные изменения, произошедшие в столице, передает агентство городских новостей «Москва».

30 апреля на площадках фестиваля «Пасхальный дар» начали работу пункты сбора подарков проекта «Москва помогает». Жители и гости столицы могут передать сотрудникам пунктов одежду, настольные игры, сладости, игрушки и другие вещи. Московские волонтеры в свою очередь подготовят посылки к отправке, упакуют их и отсортируют.

В период с 28 апреля по 5 мая в Москве на 25 площадках по традиции проводится акция «Пасхальное дерево добра». Отсканировав QR-код на дереве, можно выбрать благотворительную организацию и пожертвовать туда денежные средства.