Расписание составов пяти направлений МЖД изменится 9–13 мая

Расписание пригородных поездов пяти направлений МЖД изменится 9–13 мая. Об этом в среду, 8 мая, сообщили в пресс-службе магистрали.

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Изменения коснутся Казанского, Курского, Рижского, Савеловского и Белорусского направлений МЖД. Это связано с развитием инфраструктуры на станциях «Железнодорожная», «Лобня», «Бескудниково» и других.

Так, на Савеловском направлении МЖД на двух станциях (в Бескудниково 9–10 мая и Лобне 11–12 мая) с 21:00 до 07:00 специалисты будут заменять стрелочные переводы. На однопутном перегоне Каналстрой — Вербилки с 16:30 9 мая до 4:30 10 мая будут проводиться работы по переключению управления движением на разъезде в Орудьево на цифровую систему.

На Казанском направлении на станции «Железнодорожная» с 23:50 10 мая до 23:50 11 мая будет проходить укладка стрелочного перевода. Кроме того, на Курском направлении на перегоне Люблино-Сортировочное — Москва-Товарная-Курская с 2:00 11 мая до 2:00 13 мая будут вестись работы на первом главном пути, передает Telegram–канал магистрали.

В четверг, 9 мая, также временно закроют движение транспорта на нескольких улицах и набережных в центре столицы. С 5:00 до 8:00 ограничения введут на участках Волгоградского проспекта и Садового кольца. В районе Таганской площади будет организовано двустороннее движение с 5:00 до 13:00.

Кроме того, с 5:30 временно закроют для проезда центральные улицы и набережные, например, Охотный Ряд, Болотную и Петровку. На этих участках парковка будет запрещена с 00:01 8 мая до 13:00 9 мая.