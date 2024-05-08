Москвичам рассказали, чем заняться в столичных парках в выходные

Московские парки пригласили жителей и гостей столицы на мероприятия, которые пройдут с 10 по 12 мая. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культуры города.

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Масштабный пасхальный концерт пройдет в пятницу, 10 мая, в музее-заповеднике «Царицыно». Он состоится в 12:00 рядом с храмом Иконы Божией Матери «Живоносный источник» в районе Третьего кавалерского корпуса.

Парк «Красная Пресня» приглашает юных москвичей на мастер-класс «Начинающий художник» в 16:00. На еженедельных занятиях дети осваивают разные художественные техники.

В субботу, 11 мая, в парке «Фили» в 11:00 начнется детский спектакль «Бублик Шредингера». Представление состоится в выставочном центре «Фили Холл». Кроме того, в 13:30 в культурно-досуговом центре парка «Ходынское поле» проведут мастер-класс для юных актеров. Артист театра и кино Денис Ткачев расскажет об эмоциональном раскрепощении и развитие воображения.

В воскресенье, 12 мая, парк «Ангарские пруды» подготовил для горожан музыкальный фестиваль «Живите дружно, все народы». Гости увидят выступление музыкальных коллективов из разных городов России. Начало в 11:00. Помимо этого, в амфитеатре парка Дружбы в 17:00 пройдет лекция и мастер-класс профессионального стилиста Ольги Чугуновой, передает официальный сайт мэра Москвы.

С 8 по 12 мая на ВДНХ пройдут экскурсии, спектакли и концерты, приуроченные ко Дню Победы. Для гостей подготовили иммерсивные представления, выступления музыкантов и экскурсии, а также шесть тематических зон, посвященных важным историческим событиям Великой Отечественной войны.