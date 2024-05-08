Снегопад начался в некоторых районах Москвы

В некоторых столичных районах начался снег. Об этом стало известно в среду, 8 мая.

Так снегопад сейчас можно наблюдать в Басманном районе и в Саларьево.

Сегодня погода в городе будет варьироваться от пяти до семи градусов тепла, ночью прогнозируют до минус трех. В Московской области днем ожидается 3–8 градусов тепла, а ночью похолодает до минус четырех.

«Оранжевый» уровень опасности сохранится в Москве в ночь на 9 и 10 мая из-за заморозков. Кроме того, в городе объявлен «желтый» уровень опасности до 21:00 9 мая из-за сильного ветра, порывы которого могут доходить до 20 метров в секунду. Такое же предупреждение действует и в Московской области, где также с 4:00 до 8:00 9 мая действует «желтый» уровень опасности из-за гололедицы.

На текущей неделе в столичном регионе ожидаются мокрый снег и заморозки в ночное время суток. При этом потепление не прогнозируется вплоть до 10 мая, предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в свою очередь сообщила, что типичная для мая погода вернется в столицу только в середине месяца..