Собянин в канун Дня Победы возложил цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 8 мая, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и к памятнику маршалу Жукову на Манежной площади.

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В церемонии приняли участие кадеты, а также представители ветеранских и общественных организаций. Военнослужащие Преображенского полка вынесли три венка из еловых ветвей, украшенных белыми хризантемами и красным гвоздиками и опоясанных лентами и установили их перед Вечным огнем.

Затем участники возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. После этого делегация проследовала к памятнику маршалу Жукову на Манежной площади, где были возложили две корзины с цветами, передает агентство городских новостей «Москва».

Больше девяти тысяч человек, свыше 75 единиц военной техники, а также авиация будут задействованы в Параде Победы, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

С 8 по 12 мая на ВДНХ пройдут экскурсии, спектакли и концерты, приуроченные ко Дню Победы. Для гостей подготовили иммерсивные представления, выступления музыкантов и экскурсии, а также шесть тематических зон, посвященных важным историческим событиям Великой Отечественной войны.