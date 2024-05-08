Мосгордума лишила депутатских полномочий иноагента Евгения Ступина за прогулы

Мосгордума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата столичного парламента Евгения Ступина (признан в РФ иноагентом). Соответствующее решение было принято в ходе заседания Мосгордумы.

«Считать полномочия депутата Московской городской думы Евгения Викторовича Ступина досрочно прекращенными», – отмечается в тексте постановления.

Как уточнил в ходе заседания председатель комиссии столичного парламента по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников, ст. 106 регламента Московской городской думы установлена обязанность депутатов столичного парламента участвовать в заседаниях парламента. Согласно ст. 23 регламента, отсутствие депутата на заседании допускается только по уважительной причине. При этом согласно федеральному законодательству, в случае отсутствия депутата законодательного органа субъекта Российской Федерации без уважительных причин на всех заседаниях парламента в течение шести месяцев подряд его полномочия прекращаются досрочно.

«Соответственно на сегодняшний момент у нас имеет место факт, что более полугода отсутствует на заседаниях коллега Ступин, отсутствие без уважительной причины», – сказал Семенников.

Как уточняется в сопроводительных материалах к постановлению, депутат Ступин без уважительных причин отсутствовал на всех заседаниях столичного парламента с 27 сентября 2023 года по 18 апреля 2024 года.

Евгений Ступин был избран депутатом Мосгордумы 8 сентября 2019 года.