Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду в Москве 8 мая

Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду в Москве в среду, 8 мая. Об этом предупреждает Гидрометцентр.

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— Ветер, порывы 15–20 метров в секунду. Период предупреждения до 21:00 8 мая, — следует из информации на сайте.

«Оранжевый» уровень опасности сохранится в Москве в ночь на 9 и 10 мая из-за заморозков. Кроме того, в городе объявлен «желтый» уровень опасности до 21:00 09 мая из-за сильного ветра, порывы которого могут доходить до 20 метров в секунду. Такое же предупреждение действует и в московской области, где также с 04:00 09 мая до 08:00 09 мая действует «желтый» уровень опасности из-за гололедицы.

На текущей неделе в столичном регионе ожидаются мокрый снег и заморозки в ночное время суток. При этом потепление не прогнозируется вплоть до 10 мая, предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в свою очередь сообщила, что типичная для мая погода вернется в столицу только в середине месяца.