Потолочный свод станции метро «Трубная» украсят ко Дню Победы

Ко Дню Победы специалисты украсят потолочный свод станции метро «Трубная». Об этом в среду, 8 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

К памятной дате здесь разместят 25 георгиевских лент и 50 бантов. Впервые станцию «Трубная» украсили на Новый год, а затем — к 23 Февраля, 8 Марта и Пасхе, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В столичном транспорте на медиаэкранах покажут прямую трансляцию парада Победы на Красной площади. Также в этот день пассажиры смогут посмотреть фильм «Офицеры» 1971 года с субтитрами. Кроме того, в праздничном эфире расскажут о роли столичного метро и транспорта в период Великой Отечественной войны, а также о станциях метро, которые посвящены военной истории.

В преддверии Дня Победы столичный метрополитен и «Почта России» организовали праздничную акцию для пассажиров. На 15 станциях метро жители и гости столицы могут бесплатно отправить открытки ветеранам Великой Отечественной войны.