Манул Тимофей из Московского зоопарка решил выйти утром в люди и прогуляться в своем вольере. Редкими кадрами с ним поделились в пресс-службе столичного зоосада в среду, 8 мая.

— Тимоша проснулся и пошел навестить панд, — говорится в подписи к ролику.

На кадрах видно, как Тимоша опирается о стекло своего вольера и рассматривает людей. Однако спустя несколько секунд манул все же убежал.

Манул Тимофей из Московского зоопарка продолжает готовиться к лету — кот уже сбросил несколько килограммов, которые набрал к зиме. Осенью Тимоша подготовился к зиме, набрав несколько килограммов. Это естественное поведение для манулов, которые в природе обитают в условиях крайне суровых степных зим. Теперь, когда в столицу постепенно приходит тепло, палласов кот худеет, так как ему больше не нужен дополнительный вес для обогрева тела.

23 апреля пресс-служба зоопарка поздравила манула с его праздником. Именно в эту дату в мире отмечают День палласова кота. Сотрудники зоопарка рассказали, что манулы, несмотря на свою популярность в интернете, являются редким видом и даже внесены в Международную Красную книгу и Красную книгу РФ. Сейчас на планете их проживает порядка 58 тысяч.