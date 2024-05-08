В Москве отменили открытие мотосезона

Мотофестиваль в Москве, который был запланирован на 11 мая, перенесут из-за погодных условий. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса. Москва24

«Новость для всех мотоциклистов: мы переносим дату проведения Мотофестиваля, который был запланирован на 11 мая, в связи с погодными условиями. Безопасность и комфорт всех участников дорожного движения — приоритет для нас», — говорится в сообщении. Газета.Ru

Пока не сообщается о новом дне проведения праздника. Однако известно, что место проведения останется прежним - Воробьевы горы. Российская газета