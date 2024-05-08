В городском транспорте покажут прямую трансляцию парада Победы

Пассажиры общественного транспорта 9 мая смогут увидеть трансляцию парада Победы на Красной площади. Ее покажут в метрополитене уже в пятый раз, а в автобусах, электробусах и трамваях — во второй.

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«Мы поздравим с 79-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В центре внимания будет роль столицы и московского транспорта в защите нашей Родины. Более чем на 34 тысячах медиаэкранов покажем в прямом эфире парад Победы на Красной площади, чтобы горожане, которые в это время будут в пути, смогли его увидеть», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Кроме того, будут транслировать тематические видеоролики. Пассажиры узнают о роли метрополитена и транспорта в период Великой Отечественной войны, а также о крупных военно-исторических монументах и объектах. В их числе памятник Георгию Жукову, обелиск «Москва — город-герой», Музей военной формы и многие другие.

А еще в День Победы покажут фильм «Офицеры» 1971 года с субтитрами. В тематической викторине «Москва в деталях» горожане смогут проверить свои знания. Им предложат ответить на вопросы о местах в столице, связанных с Великой Отечественной войной. С поздравлениями к пассажирам обратятся и члены Московского городского совета ветеранов.