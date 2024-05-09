Более 100 тысяч человек посетили 9 Мая Музей Победы

В четверг, 9 мая, Музей Победы и его филиалы посетили более 100 тысяч человек. В этот день вход в музей был бесплатным для всех желающих — такой подарок культурная площадка традиционно делает для москвичей и гостей столицы в День Победы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

© Пресс-служба Музея Победы

Среди гостей музея — семьи с детьми, молодежь, старшее поколение, ветераны войны. Например, ветеран Великой Отечественной войны Нина Климович (Голубева) из Уфы специально приехала в Москву на праздник. Она пришла в музей, где побывала на экскурсии, посмотрела в Зале Славы светозвуковую инсталляцию «Дорога к Победе», а также пообщалась с посетителями музея и поделилась с ними своими воспоминаниями.

Многие пришли с портретами своих родных — участников ВОВ, чтобы присоединиться к акции «Стена Памяти», а также передать свои семейные истории на вечное хранение в проект музея «Лица Победы».

А в Ржевском филиале Музея Победы 9 Мая развернули масштабную копию Знамени Победы. В акции приняли участие около тысячи человек.