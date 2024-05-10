Москвичам рассказали о погоде 10 мая

В пятницу, 10 мая, в столице и области ожидается облачная погода и небольшие дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

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Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 9 до 11 градусов, в Подмосковье – от 7 до 12 градусов. Скорость западного ветра составит 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков сообщил, что снег в Москве закончится 10 мая. По его словам в пятницу в столице ожидается потепление.