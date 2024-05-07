В Москве появилось рекордное число гостиничных номеров

В Москве зафиксирован рекордный с 2018 года прирост номерного фонда гостиниц. С начала года появилось на 68% больше номеров, чем за весь прошлый год, и на 6% больше, чем за 2021, когда был отмечен максимальный с 2018 года показатель.

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В этом году в столице открылось четыре качественных гостиничных объекта, при этом два из них было введено в апреле, сообщает IBC Real Estate. Суммарно прирост номерного фонда за четыре месяца составил 529 номеров. Гостиницы в столице открываются как в среднеценовом, так и в люксовом сегментах.

До конца года в Москве запланировано также открытие еще одной гостиницы в составе офисно-гостиничного комплекса. В случае реализации всего запланированного на год объема (пять проектов) номерной фонд столицы увеличится на 747 номеров, что станет рекордным значением по объему нового ввода за последние 6 лет. Таким образом, общий номерной фонд качественных гостиничных объектов Москвы составит почти 30 тыс. номеров.

В 2018 году в Москве было открыто девять качественных гостиничных объектов общим номерным фондом 1966 номеров. Это объяснялось подготовкой к Чемпионату мира по футболу. Позитивная динамика также наблюдалась в 2021 году, когда открылось четыре качественных гостиничных объекта номерным фондом в 497 номеров. Однако этот показатель был, в первую очередь, связан с периодом восстановления рынка после пандемии и открытием отложенных объектов. Динамика прироста номерного фонда в этом году, по мнению экспертов, связана с реализацией проектов, которые были отложены из-за массового ухода международных брендов.