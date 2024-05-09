Москвичам назвали локации для наблюдения за салютом в День Победы

Жители и гости столицы смогут посмотреть салют в День Победы в нескольких локациях, сообщили ТАСС в пресс-службе спорткомплекса «Воробьевы горы».

Уточняется, что московская канатная дорога изменит график работы 9 мая в связи с праздничным салютом. Она откроется с 11:00. В связи с подготовкой и проведением праздничного салюта в целях безопасности с 16:00 до 20:30 для посадки и высадки пассажиров будет работать только станция «Воробьевы горы». В 21:00 воздушная трасса будет остановлена и завершит работу.

«Наблюдать за праздничным салютом будет возможно впервые после открытия на панорамной событийной площади Аллеи спортивной славы комплекса "Воробьевы горы" и традиционно на смотровой площадке МГУ», — рассказали в спорткомплексе.

Ранее стало известно, что шествие «Бессмертный полк» в Москве и других городах России в 2024 году не будет проводиться в очном формате.