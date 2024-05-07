Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале сообщает, что 8 мая будет самым загруженным днем текущей недели на дорогах столицы. Дело в том, что рабочий день будет короткий и разъезд вечером начнется с 15:00 до 16:00. Уже днем на дорогах прогнозируется загруженность порядка 5 баллов. Затруднения возможны на Щелковском и Варшавском шоссе, шоссе Энтузиастов, Липецкой и Профсоюзной улицах.

По сравнению со средой, говорится в сообщении дептранса, 9-11 мая будут свободнее. В Москве в эти дни будет примерно на 820 тыс. машин меньше, а загруженность - около 2 баллов. Перекрытия 9 мая будут примерно до 13:00 в Центральном и Юго-Восточном административных округах (ЦАО и ЮВАО). Серьезных затруднений при выезде из города не ожидается.

Обратно в Москву можно возвращаться 12 мая, движение будет типичным для воскресенья, загруженность - около 3 баллов, прогнозирует дептранс.

Россияне в исследовании сервиса Lady Mail.ru и соцсети «Одноклассники» рассказали о планах на майские праздники. Пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру».

По результатам исследования, в котором участвовали почти 10 тысяч жителей страны, большинство людей (39 процентов) собираются отдохнуть за городом или поехать на дачу. Среди них 26 процентов будут жарить шашлыки, 22 процента — заниматься огородом. При этом 17 процентов опрошенных планируют посвятить время семье и друзьям, а 15 процентов — убрать дом или сделать ремонт.

Чуть меньше респондентов (29 процентов) заявили, что не покинут город в праздничные дни, а для 12 процентов россиян длинные выходные будут рабочими днями. Те, кто останутся дома, будут заниматься уборкой или отдыхать в кровати.

Кроме того, 9 процентов опрошенных отправятся в путешествие по России, за границу или в гости планируют поехать 5 и 6 процентов соответственно.

Пользователи также предложили и свои варианты занятий на майские праздники. Чаще всего россияне отмечали подготовку к Пасхе, празднование дня рождения, чтение или рисование, а также волонтерство, отдых в санатории и заботу о себе.

Стоимость долгосрочной аренды загородного жилья в Подмосковье начинается от 30 тысяч ₽ в месяц, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные «Авито Недвижимости».

Дешевле всего снять дачу в Московской области можно в Егорьевске, где цены начинаются от 30 тысяч ₽ в месяц. Чуть выше цены в Воскресенске, Коломне и Уваровке — от 35 тысяч ₽ в месяц. Дороже всего аренда частного дома обойдётся в Барвихе — 550 тысяч ₽. Высокие цены также отмечаются в Павловской Слободе — 450 тысяч ₽, Красногорске — 350 тысяч ₽, Горках-10 — 320 тысяч ₽.

За год арендные ставки заметно выросли. Аренда таунхаусов подорожала на 18%, с 110 тысяч ₽ до 130 тысяч ₽, домов — на 15%, с 65 тысяч ₽ до 75 тысяч ₽, дач — на 14%, с 35 тысяч ₽ до 40 тысяч ₽. Спрос за год вырос меньше чем на процент, а предложение сократилось на 22%.

«Вероятнее всего, в этом году арендаторы сделали свой выбор раньше, чем в 2023 году, и заранее сняли загородное жильё на лето, что стало причиной сокращения количества доступных для долгосрочной аренды объектов. Этим же объясняется и рост цен почти по всем категориям», — пояснили в «Авито Недвижимости».

Россиянам, которые хотят арендовать дачный участок на лето, важно предварительно изучить план местности и обратить внимание на транспортную доступность объекта, особенно если в семье нет автомобиля. Об этом "Москве 24" рассказал агент по недвижимости Владимир Шмелев.

По его словам, не стоит выбирать дом, расположенный вблизи дороги, болота, где будет много насекомых, или мусорных свалок.

"Важно обратить внимание, какие участки располагаются по соседству с дачей. Рядом могут быть базы отдыха, где по выходным достаточно шумно. Такой вариант не подойдет для спокойного уединенного отдыха", - добавил Шмелев.

Если после осмотра самого дома арендатора все устраивает, эксперт рекомендует составить договор и акт приема-передачи. Перед этим важно проверить паспорт владельца участка и документы на собственность. Если дом принадлежит нескольким людям, договор должны подписать все собственники, заключил специалист.

Председатель союза дачников Подмосковья и депутат Государственной думы РФ Никита Чаплин до этого говорил, что в России существуют несколько распространенных мошеннических схем при покупке дач. Одной из таких схем является требование задатка, когда мошенники убеждают покупателя передать деньги для "бронирования" объекта, после чего исчезают.

Дачный сезон в разгаре, а значит, высок и риск получения травм на участке. Как этого избежать, сообщает aif.ru со ссылкой на руководителя Клиники реконструктивной хирургии конечностей и таза НМИЦ травматологии и ортопедии им. акад. Г. А. Илизарова Минздрава России Алексея Гриня.

Чтобы не пораниться острым садовым инструментом, следует соблюдать технику безопасности, использовать защитную одежду, тщательно организовывать рабочее место и вовремя убирать рабочий инвентарь.

Для переноса тяжестей лучше пользоваться колесной тачкой, а для подкапывания корней – рычагом. От мозолей на руках и повреждений шипами помогут защитные перчатки.

Если во время дачных работ вы наступили на ржавый гвоздь или поранились ржавыми граблями, нужно вытащить застрявший гвоздь, промыть рану, обработать ее раствором йода или зеленкой, наложить давящую чистую повязку и обратиться в травмпункт.

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Россиянам нельзя превращать дачу в гостиницу или ферму, разводить на ней сорняки и копить мусор. Запрещенные действия на садовом участке перечислили россиянам опрошенные aif.ru юристы.

За нецелевое использование участка и сорняки (борщевик Сосновского, одуванчик и другие) штраф для владельца будет достигать 0,5—1 процент от его кадастровой стоимости (но не менее 10 тысяч рублей). Если стоимость недвижимости не определена, то размер взыскания будет в диапазоне от 10 до 20 тысяч рублей.

Помимо этого, наказание для дачников предусмотрено за несоблюдение пожарной безопасности (штраф до 20 тысяч рублей), разведение растений с наркотическими или психотропными веществами (3-5 тысяч рублей за каждый экземпляр или арест на 15 суток), мусор на участке (до 10 тысяч рублей), неправильно поставленный уличный туалет (до 5 тысяч рублей) и бурение артезианской скважины (до 5 тысяч рублей).

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Майские праздники у многих россиян будут проходить на природе с шашлыками и спиртными напитками, однако это может грозить серьезными проблемами со здоровьем, а для некоторых – даже запоем.

Врач психиатр-нарколог высшей категории объяснил «ФедералПресс», какие напитки и как употреблять, чтобы не навредить себе.

Какие алкогольные напитки менее опасны

«Абсолютно неопасных алкогольных напитков нет. Потому что каждый алкогольный напиток является нейротоксином, то есть ядом для нейронов головного мозга», – подчеркивает специалист.

Если нет проблем с зависимостью и предрасположенностью к ней, то лучше выбирать легкие алкогольные напитки без газа. Газированные увеличивают площадь всасывания за счет загазованности и ускоряют алкогольное опьянение. Сладкие алкогольные напитки, например ликеры, удлиняют опьянение, отягощают его возникновением головных болей.

Алексей Казанцев также рассказал о наименее опасных дозах алкоголя, определенных ВОЗ. Их размер минимален – это две-три дозы по 30 мл крепкого алкоголя за вечер для мужчин и вдвое меньше для женщин. Если пить вино, то максимум два бокала по 140 мл для мужчин и в два раза меньше для женщин.

Как избежать проблем с алкоголем и запоя

«Самое главное, что необходимо, чтобы избежать проблем с алкоголем в праздники, – соблюдать меру», – подчеркивает Казанцев.

А если у человека есть проблемы со сдерживанием (например, когда начинает употреблять алкоголь, то обязательно напивается), ему не рекомендуется употреблять алкоголь вообще. Риск сорваться и превысить критическую дозу, уйдя в запой, очень велик. Сдержаться могут только единицы.

Кроме того, таким людям не рекомендуется пить безалкогольное вино и пиво, поскольку это тоже может послужить пусковым механизмом для запоя, ведь цвет, вкус, запах, бутылка практически одинаковы и ритуал один и тот же.

Также рекомендация воздержаться от спиртного касается тех, у кого были черепно-мозговые травмы или имеются заболевания ЖКТ, потому что при этих состояниях велик риск осложнений.

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Москвичам придется мерзнуть еще как минимум 10 дней. Об этом Daily Storm рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, майский снег в столице не стал неожиданностью, посколько похолодание было ожидаемым.

«На самом деле, в прогнозах это похолодание обсуждается уже дней пять. Оно обусловлено затоком холодных масс. Вся вторая пятидневка в Москве будет холодная (и сегодня, и завтра, и послезавтра), с заморозками и ночными температурами очень невысокими — от 4 до 7 градусов. Это очень низко для этого времени года. Сегодня температура на 7 градусов ниже нормы, завтра и послезавтра — на 8 и 10», — сказал Вильфанд.

Он предупредил москвичей, что «быстрого рывка потепления не приходится ожидать» и этот процесс будет проходить постепенно. По словам Вильфанда, 11 и 12 мая ночные температуры уже не будут отрицательными (+2, +5 градусов), а дневные — «переползут через 10-градусную отметку».

«Но все равно это погода холодная. Ждать взрывного потепления не приходится. И, по предварительным оценкам, в четвертую пятидневку (16-20 мая) температура приблизится к своей весенней норме», — заключил глава Гидрометцентра.

В ночь на 7 мая в Москве выпал снег. На улице +2 градуса, а днем синоптики обещают +4 с порывами ветра до 14 метров в секунду. В Подмосковье будет похожая погода.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец написал в своем Telegram-канале, что выпадение снега было зафиксировано на всех метеостанциях в Москве и температура воздуха опускалась до -0,2 градуса. Но такие аномалии бывают в регионе не чаще одного раза в 25 лет, отметил он. По словам Тишковца, выпадение снега и понижение температуры связано с ультраполярным вторжением в тылу циклона.

При этом ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус заявил ТАСС, что выпадение снега в мае для Москвы — обычная история. Подобные осадки отмечались в столице в 2017-м, 2019-м и 2022 году, уточнил он.