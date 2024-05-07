Выставка к 157-летию Российского Красного Креста открылась в московском метро

В переходе между станциями «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской и Большой кольцевой линиями открылась выставка к 157-летию Российского Красного Креста. Об этом во вторник, 7 мая, сообщил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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— На экспозиции в московском метро пассажиры смогут увидеть эксклюзивные фотографии, которые рассказывают об истории Российского Красного Креста с момента основания. Это уже 17 выставка, которую мы организовали в столичном метрополитене с начала 2024 года, — рассказал он.

По словам заммэра, посмотреть экспозицию можно до 20 мая, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Накануне на станции метро «Воробьевы горы» открылась выставка к 245-летию Московского государственного университета геодезии и картографии. Пассажиры во время посещения станции смогут увидеть планиметры, а также нивелиры и стереометры.

Среди прочего в столичном метро запустили новый тематический поезд, посвященный подвигу народа в годы Великой Отечественной войны. Новый состав разработан совместно с Музеем Победы.