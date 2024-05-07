МЧС предупредило москвичей о заморозках в ночь с 7 на 8 мая

В столичном регионе в ночь с 7 на 8 мая ожидаются заморозки от 1 до 3 градусов ниже нуля. Об этом рассказали в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

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— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ночные и утренние часы 8 мая местами на территории Москвы ожидаются заморозки: минус 3 — минус 1 градус, — следует из публикации на сайте ведомства.

Жителей столицы призвали быть предельно осторожными на улице и воздержаться от выхода из дома всем, кто страдает от сердечно-сосудистых недугов. Водителям также порекомендовали соблюдать скоростные ограничения и избегать резких маневров.

На текущей неделе в столичном регионе ожидаются мокрый снег и заморозки. При этом потепление не прогнозируется вплоть до 10 мая, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, в районе Дмитрова и Клина прогнозируется образование снежного покрова, который продержится несколько суток.

Биолог Михаил Воробьев в свою очередь рассказал, что пришедшие в столичный регион заморозки все же окажут воздействие на садовые деревья. Однако эксперт подчеркнул, что большинству растений и хвойникам не грозят серьезные последствия.