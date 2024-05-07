В Москве усилят контроль за водителями такси в праздничные дни

В Москве в праздничные дни будет усилен контроль за таксистами, и в случаях, если водитель не прошел медосмотр или не проверил техническое состояние машины, автомобиль могут временно изъять. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Департамент транспорта Москвы.

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По данным ведомства, усиленный ежедневный контроль будет проводиться инспекторами МАДИ с 9 по 12 мая сразу в нескольких точках по всему городу. И, если таксист вышел на работу без медосмотра и техконтроля, машину могут отправить на спецстоянку.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов обратил внимание на то, что плохое самочувствие таксиста или поломка машины нередко становятся причинами ДТП.

«Усиленные проверки помогают сделать водителей более ответственными, чтобы поездки пассажиров становились еще комфортнее и безопаснее», - заметил он.

Ранее ФАС заявила о возможности проверки «Яндекс Такси» из-за нарушения компанией антимонопольного законодательства. В частности, указывалось, что причиной стали жалобы пользователей на завышенную стоимость поездок. При этом перед 8 марта стоимость поездок на такси в Москве выросла в полтора-два раза.