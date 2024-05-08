Типичная для мая погода вернется в столицу только в середине месяца. Об этом в среду, 8 мая, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

— Первая декада мая окажется градусов на пять ниже нормы. В 21 веке таких случаев было восемь, правда, не всегда выпадал снег. Но холодная погода не долго «гостила» в столичном регионе. Расчеты показывают, что майское тепло вернется в Москву в середине месяца, — рассказала она в своем Telegram-канале.

Накануне МЧС предупредило о заморозках до минус трех градусов в Подмосковье. На текущей неделе в столичном регионе ожидаются мокрый снег и заморозки в ночное время суток. При этом потепление не прогнозируется вплоть до 10 мая, предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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Биолог Михаил Воробьев в свою очередь рассказал, что пришедшие в столичный регион заморозки все же окажут воздействие на садовые деревья. Однако эксперт подчеркнул, что большинству растений и хвойникам не грозят серьезные последствия.