Назван срок повторного отключения отопления в Москве

Температура воздуха, при которой в Москве можно будет снова отключить отопление, ожидается в столице в субботу, 11 мая. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Среднесуточная температура, при которой по нормативам можно будет отключить отопление, то есть плюс 8 градусов Цельсия, может ожидаться в Москве только 11 мая. До этого дня в связи с аномальным похолоданием в домах и соцобъектах столицы будет продолжаться подача тепла.

Ранее власти Москвы решили возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты из-за похолодания. В ночь на вторник, 7 мая, в столице и области выпал снег. По прогнозам специалистов центра погоды «Фобос», к утру четверга, 9 мая, в городе местами может сформироваться временный снежный покров высотой до трех сантиметров. Он пролежит в Москве до 10 мая включительно, а затем растает.