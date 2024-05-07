В Измайловском парке в Москве пройдут большие семейные выходные

Более 1,2 тыс. московских семей примут участие в больших семейных выходных с товарищескими матчами по футболу и спартакиадой в Измайловском парке культуры и отдыха 11 и 12 мая.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения.

"Объединение многодетных семей города Москвы приглашает жителей столицы принять участие в больших семейных выходных в Измайловском парке культуры и отдыха 11 и 12 мая. Планируется, что участниками станут более 1,2 тыс. семей столицы, в том числе многодетных <...>. 11 мая для семей пройдут товарищеские футбольные матчи", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что команды турнира будут собраны из представителей одной семьи - мам, пап, детей, бабушек и дедушек, им надо будет сразиться с соперниками и с женской любительской командой многодетных мам United Mums. А 12 мая состоится большая семейная спартакиада, в спортивном празднике примут участие команды, представляющие самые активные и спортивные многодетные семьи из разных округов столицы. Им предстоит преодолеть дистанцию в огромном костюме сумоиста, пробежать командой на одной надувной лыже, обогнать соперников в огромных сапогах, пройти препятствия единой командой-змейкой.

Победителем спартакиады станет команда, набравшая максимальное количество очков. Победители и участники будут награждены дипломами, призами и памятными подарками. Также для взрослых и детей запланированы мастер-классы, анимация, работа полевой кухни.