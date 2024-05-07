Власти Москвы рекомендовали ресторанам закрыть летние веранды из-за непогоды

Рестораторам в Москве рекомендуют закрыть летние веранды из-за усиления ветра.
Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента торговли.
"В столице ожидается сильный ветер с порывами до 14 м/с. Комплекс городского хозяйства Москвы просит горожан быть внимательными на улице. От лица столичного департамента торговли и услуг просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, укрепить конструкции, закрыть зонты и временно прекратить эксплуатацию сезонных кафе", - значится в сообщении.