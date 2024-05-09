В Москве водителей призвали быть внимательнее на дорогах из-за сильного ветра

Департамент транспорта Москвы призвал водителей быть внимательными на дорогах из-за сильного ветра.

"По прогнозам синоптиков, в Москве до конца дня будет сильный ветер. Просим водителей быть внимательными на дороге. Не оставляйте автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций", - написали в Telegram-канале ведомства.

Как сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, 9 мая в Москве прогнозируется плюс 3-5 градусов, что близко к рекордно низким значениям температуры воздуха. По его словам, скорость ветра будет составлять 8-13 м/с с порывами до 15-20 м/с.