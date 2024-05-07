Аэропорты Москвы работают штатно в условиях мокрого снега

Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский работают в штатном режиме на фоне непогоды в столичном регионе.

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Об этом во вторник, 7 мая, сообщили в пресс-службах воздушных гавань.

— Ухудшение погодных условий в Московском регионе не привело к отмене и задержкам рейсов по метеоусловиям. Аэропорт Домодедово является всепогодным. Радиолокационное и светосигнальное оборудование аэродрома позволяет принимать самолеты в условиях любой видимости в соответствии с метеоминимумами экипажей воздушных судов, — говорится в сообщении.

Непогода не повлияла также на работу аэропортов Шереметьево, Внуково и Жуковский, передает агентство городских новостей «Москва».

Сегодня в столичном регионе пасмурная и дождливая погода. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 3–6 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 2–5 градусов тепла.

Погода, которая в настоящее время установилась в российских регионах в первой декаде мая, не подходит для этого времени года, скорее, для начала апреля, рассказал Вильфанд. По его словам, похолодание связано с тем, что арктические воздушные массы перемещаются из крайне холодных акваторий Северного Ледовитого океана и северных морей на территорию России.