Москвичей предупредили о сохранении порывистого ветра до конца 7 мая

Сильный ветер сохранится до конца вторника, 7 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

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— По прогнозам синоптиков, его порывы могут достигать 14 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице, — передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Несколькими часами ранее сообщалось, что столичным рестораторам рекомендовано закрыть летние веранды из-за усиления ветра.

На текущей неделе в столичном регионе ожидаются мокрый снег и заморозки в ночное время суток. При этом потепление не прогнозируется вплоть до 10 мая, предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Биолог Михаил Воробьев рассказал, что пришедшие в Москву и Подмосковье заморозки все же окажут воздействие на садовые деревья. Однако эксперт подчеркнул, что большинству растений и хвойникам не грозят серьезные последствия.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что низкие температуры в Москве 7 мая фиксируются не чаще одного раза в 25 лет, а минувшей ночью в столице столбики термометров варьировались от минус 0,2 до плюс 0,7 градуса.