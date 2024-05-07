В Москве зафиксировано самое холодное 7 мая за последние 25 лет

Самое холодное 7 мая за последние 25 лет зафиксировали в Москве. Минувшей ночью температура составляла от минус 0,2 до плюс 0,7 градуса, заявил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"За всю историю опорной столичной метеостанции ВДНХ 7 мая столбики термометров лишь дважды опускались ниже нуля: в 1953 году (минус 1,4) и в 1999 году (минус 1)", –подчеркнул он.

По словам синоптика, рекорд минимальной температуры за вековую историю наблюдений в столице зафиксировали в 1942 году. Тогда ночью столбики термометров упали до минус 2 градусов.

По данным Гидрометцентра, мокрый снег с дождем в Москве продлится в течение всего дня. Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 4 до 6 градусов, в Подмосковье – от 3 до 8 градусов. Скорость порывов ветра местами будет достигать 11 метров в секунду.

В связи с этим автомобилистам рекомендовали быть внимательными на дорогах. При управлении транспортными средствами водителям посоветовали снизить скорость и увеличить дистанцию, плавно перестраиваться, заранее тормозить перед поворотами и пешеходными переходами.